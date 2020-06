Vereine : Sportabzeichen: Saison beginnt

Foto: dpa/Jens Wolf

Gerolstein (red) Der SV Gerolstein bietet am Donnerstag, 18. Juni, ab 17 Uhr eine Abnahme für das Sportabzeichen auf dem Sportplatz in Gerolstein an. Bei der Durchführung helfe dem Verein der Leitfaden für Vereine zur Wiedereröffnung der Sportabzeichen-Saison im Rahmen der Corona-Pandemie, berichten Brigitte Benz, Michael Lützeler und Gudula Weber vom Sportabzeichen Team.



