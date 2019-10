Jubiläum : SV Gerolstein feiert 100. Geburtstag

Gerolstein Der Sportverein (SV) Gerolstein ist vor 100 Jahren gegründet worden. Aus diesem Grund feiert man in diesem Jahr auch mit einigen außergewöhnlichen Veranstaltungen. Der offizielle Festakt des SV Gerolstein ist am Samstag, 12. Oktober, ab 17 Uhr in der Stadthalle Rondell.

Neben einigen Ehrungen werden die Kinder und Jugendlichen der Turnabteilung Übungen präsentieren. Die Turnabteilung ist eine von neun Abteilungen des SV Gerolstein; unter anderem bietet der Verein auch Fußball, Handball, Basketball, Triathlon und Leichtathletik an. Im Anschluss an den Festakt, der bis circa 19 Uhr dauert, ist Zeit für anregende Gespräche im Foyer der Stadthalle. Moderator der Veranstaltung ist der Trierer „Seelen-Stylist“ Franz-Josef Eutenauer. Er wird seine Zuhörer mit viel Humor unterhalten, das Publikum aber auch immer wieder zum Nachdenken anregen. Danach startet das weitere Abendprogramm mit viel Kabarett und Musik.