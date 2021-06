Fernsehen : Fernsehreportage über Basberg

Basberg In der Rubrik „Hierzuland“ sendet das SWR Fernsehen einen Beitrag über die Lissendorfer Straße in Basberg. Er läuft am 30. Juni, ab 18.45 Uhr innerhalb der „Landesschau Rheinland-Pfalz“. Das Team geht unter anderem der Frage nach, wie es der 100-Seelenort schaffte, im Bundeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ 2019 die Goldmedaille zu holen.