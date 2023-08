Das Freibad als zweites Zuhause Ehrenamt ist Ehrensache: Gewinnt Josef Hausen aus Kelberg den Ehrensache-Publikumspreis des SWR?

Dort, wo Josef Hausen in den Sommermonaten bei jedem Wetter mindestens einmal am Tag seine Schwimmrunden dreht, treffen wir uns zum Gespräch – im Freibad in Kelberg. So etwas wie sein zweites Zuhause scheint es zu sein; denn die meisten Badegäste kennen ihn, darunter ehemalige Schüler und ehemalige Schwimmschülerinnen, von denen er etliche mittlerweile selbst zu Schwimmtrainern und als Rettungsschwimmer ausgebildet hat. Außerdem ist der pensionierte Lehrer der Vorsitzende der DLRG-Ortsgruppe, die mit 135 Mitgliedern derzeit den höchsten Stand seit der Gründung im Jahr 1968 hat.