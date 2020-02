Bongard : SWR sendet aus Bongard

Bongard In der Rubrik „Hierzuland“ sendet das SWR Fernsehen Ortsporträts. Ein Beitrag über die Blankenheimer Straße in Bongard läuft am Montag, 17. Februar, ab 18.45 Uhr innerhalb der „Landesschau Rheinland-Pfalz“. Landschaftlich schön inmitten der Vulkaneifel liegt Bongard, ein kleiner Ort mit 280 Einwohnern.

Die Nähe des Nürburgringes, das rege Vereinsleben und das gute Miteinander im Dorf sind wohl die Gründe dafür, dass auch junge Leute und Familien hier bleiben wollen und sich teilweise auch die in die Jahre gekommenen Elternhäuser wieder hergerichtet haben. Es gibt hier einen Sportplatz, einen Jugendraum mit allem Drum und Dran, eine Kirche, die in jahrelanger Arbeit saniert wurde und einige kleinere Betriebe. Das Bauernhofcafé Clemenshof lockt am Wochenende Gäste von nah und fern. Noch vor 20 Jahren lebten die Menschen hier überwiegend von der Landwirtschaft. Heute sind sie in der Minderheit. Die meisten verdienen ihr Geld in den umliegenden Städten. Wenn es etwas zu feiern gibt, dann packen sie hier alle mit an. Die jungen Müttern haben sich gut organisiert und ihr beliebter Treffpunkt ist der Spielplatz an der St. Agatha Kirche in der Blankenheimer Straße.