In der „Alten Schreinerei“ Eine Malerin und ein Fotograf: Was eine neue Ausstellung in Hillesheim präsentiert

Hillesheim · Als „Gemischtes Doppel“ verstehen sich die Malerin Sybille Dethof und der Fotokünstler Dieter Hoffmann, was sich in ihrer Ausstellung in der „Alten Schreinerei“ auf mehrfache Weise widerspiegelt. Veranstalterin ist die Kulturinitiative Hillesheim (KIH), die bei allem Erfolg von einer Sorge geplagt ist.

15.05.2024 , 07:04 Uhr

Im Plauderton stellte das „Gemischte Doppel" Dieter Hoffmann und Sybille Dethof bei der Vernissag im Kulturhaus "Alte Schreinerei" in Hillesheim seine Werke vor. Auch privat sind die beiden ein Paar. Foto: TV/Brigitte Bettscheider

Von Brigitte Bettscheider