Coronavirus : Einzelhandel bleibt regulär geöffnet - eine Corona-Neuinfektion in Vulkaneifel

Einzelhandel bleibt regulär geöffnet - eine Corona-Neuinfektion in Vulkaneifel

Daun (red) Auch wenn der Landkreis Vulkaneifel laut Kreisverwaltung gestern zum dritten Tag in Folge die Inzidenz von 50 leicht überstieg, kann der Einzelhandel im Landkreis Vulkaneifel weiterhin unter den vorgegebenen Abstands- und Hygieneregeln offen bleiben und muss nicht ab dem morgigen Tag auf Terminshopping zurückfallen.

Die aktuelle 17. Corona- Bekämpfungsverordnung des Landes Rheinland Pfalz sehe hierfür in Paragraph 23 keinen Automatismus vor. Vielmehr müsse der Landkreis Vulkaneifel tätig werden und Einschränkungen per Allgemeinverfügung erlassen. Der Landkreis habe das Infektionsgeschehen im Blick und werde entsprechend informieren, wenn weitere Einschränkungen per Verfügung erlassen werden müssen.