Polizei : Täter stiehlt EC-Karte aus Auto in Garage

Die Polizei sucht Zeugen. Foto: TV/Klaus Kimmling

Daun Bisher unbekannte Täter sind irgendwann vor dem 4. Juli in eine Garage in der Freiherr-vom-Stein-Straße in Daun eingedrungen und haben von dort mehrere Gegenstände entwendet. Zuletzt wurde aus dem nicht verschlossenen Fahrzeug des 40-jährien Eigentümers die EC-Karte entwendet.