Kostenpflichtiger Inhalt: Dauner Tafel : Waren werden testweise in vorgepackten Tüten ausgegeben

Ist am Donnerstag wegen der Not-Ausgabe geöffnet. Die Dauner Tafel hat ihren Sitz in der Nähe des Bahnhofs der Kreisstadt. Foto: TV/Stephan Sartoris

Daun Die Coronapandemie schränkt auch die Unterstützung Bedürftiger ein. Die Dauner Tafel muss eine Gratwanderung meistern.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Angelika Koch

Rund 300 Menschen sind in der Vulkaneifel auf die Lebensmittel angewiesen, die sie in normalen Zeiten ein Mal in der Woche von der Tafel erhalten. „Aber auch wir müssen uns auf die veränderten Bedingungen einstellen“, sagt Helferin und Organisatorin Rita Schmaus.

„Viele unserer Ehrenamtler gehören selbst zur Risikogruppe von Corona, sie sind bereits älter. Außerdem ist die Belieferung von Waren, welche uns die Supermärkte und Discounter zur Verfügung stellen, durch die Hamsterkäufe der letzten Wochen zurückgegangen.“ Die Läden seien so leergefegt, dass kaum etwas übrig sei. „Wer merkt, dass er zu viel für den eigenen Bedarf auf Vorrat gekauft hat, kann die Ware nach Voranmeldung an uns weitergeben“, appelliert sie an Private.

Info Verein unterstützt viele Projekte Der Bürgerdienst besteht seit 2009 hat seinen Sitz in Mürlenbach und verfolgt verschiedene gemeinnützige Zwecke, so zum Beispiel die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens, der Jugend- und Altenhilfe, des Wohlfahrtswesens oder anderen bürgerschaftlichen Engagements. Vorstand des Vereins ist Doris Lepper.

Die für die Bedürftigen nun noch prekärere Situation soll möglichst abgefedert werden. Daher gibt es am Donnerstag, 2. April, in Zusammenarbeit mit dem Bürgerdienst eine Not-Ausgabe mit 200 vorgepackten Tüten am Tafel-Standort in unmittelbarer Nähe zum Dauner Bahnhof. Der Bürgerdienst hat den Inhalt der Tüten im Wert von etwa 15 Euro gespendet.

„Es sind Grundlebensmittel, verpackt und fest, wie etwa Konserven aller Art, Nudeln, Fisch oder Süßigkeiten, aber auch Eier und frisches Brot vom Bäcker.“ Fleisch- und Wurstwaren, Tiefkühlkost oder frisches Obst und Gemüse hingegen sind nicht in den Tüten enthalten – zu kompliziert für die diesmal notwendige Lagerungsform und Ausgabe.

Die Tüten sind kostenlos und werden auch an nicht angemeldete Bedürftige in der Zeit von 10 bis 12 Uhr abgegeben. Jede und jeder bekommt eine. „Wichtig ist, dass die Ausgabe am Eingang stattfindet und dass die Menschen einen Abstand von zwei Metern voneinander halten müssen. Eine Gruppenbildung vor oder nach der Übergabe darf nicht geschehen“, sagt Schmaus. Ein nicht neues Problem ist die Erreichbarkeit der Tafel – entweder zu Fuß oder per Fahrdienst. „Mitglieder der Tafel dürfen auch Tüten für andere gemeldete Mitglieder mitnehmen.“

Lesen Sie auch Corona : Schneider wehrt sich gegen Vorwürfe

Angesichts der vorausgesagten Pandemie-Dauer von etlichen Wochen ist der Ausgabetermin am 2. April allerdings ein Tropfen auf den heißen Stein. Linderung soll eine weitere Osteraktion in Zusammenarbeit mit dem Lions Club Daun bringen: Dort erfolgt am Donnerstag, 9. April, eine kostenlose Hausbelieferung der Bedürftigen.