Astronomie : Tag der Astronomie am Hohen List

Tag der Astronomie am Hohen List

Schalkenmehren (red) Die Astronomische Vereinigung Vulkaneifel (AVV) lädt für Samstag, 28. März, ab 14 Uhr anlässlich des deutschlandweiten Tags der Astronomie ein, das Observatorium Hohen List bei Schalkenmehren zu besuchen.

Der Schwerpunkt des Tags der Astronomie ist das Thema „Venus, Mond und die sieben Schwestern“. Die Besucher haben die Möglichkeit, sich in Vorträgen über verschiedene astronomische Themen zu informieren. Bei klarem Himmel können tagsüber die Sonne sowie nach 19 Uhr, die Mondsichel, die Venus und die „Sieben Schwestern“, ein schöner Sternhaufen am Nachthimmel mit den vorhandenen Teleskopen beobachtet werden. Die Autos können am Weg unterhalb der Sternwarte abgestellt werden. Der Eintritt ist frei. Spenden für den Betrieb und Erhalt der Sternwarte sind willkommen. Foto: Lars Mühlhoff