Mit vielen Tipps für gesundes Altern Tag der offenen Tür im Haus der Zukunft – Das wird in Gerolstein geboten

In zeitlicher Nähe zum „Tag der Nachbarn“, der am 26. Mai begangen wird, haben die MGH-Leiterin und Koordinatorin Rita Novaki und ihr Team den Tag der offenen Tür angesiedelt – als Zeichen für ein offenes und solidarisches Miteinander, als Einladung an die Bevölkerung, das Haus und seine Angebote kennenzulernen, einander zu begegnen und miteinander ins Gespräch zu kommen.