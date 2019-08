Tierschutz : Tag der offenen Tür beim Tierteller

Jünkerath (red) Der Verein Tierteller veranstaltet am Sonntag, 8. September, von 11 bis 17 Uhr einen „Tag der offenen Tür“ an der Bahnhofstraße in Jünkerath. Ehrengast ist Hubert vom Venn.