Militär Bundeswehr öffnet die Tore am Sonntag

Nach einer mehrjährigen Pause lädt das IT-Bataillon 281 für kommenden Sonntag, 30. Juni, wieder zu einem Tag der offenen Tür in die Eifelkaserne „Auf windiger Höhe“ nach Gerolstein ein. Und es gibt gleich mehrfach Grund zum Feiern: 65 Jahre Fernmelde- (heute Informationstechnik/IT) Bataillon, 60 Jahre Bundeswehrstandort Gerolstein, 55 Jahre Namensgebung der Eifelkaserne und fünf Jahre Partnerschaft mit US-Streitkräften. All das steht in diesem Jahr an.