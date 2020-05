Denkmalschutz : Denkmäler werden digital statt analog vorgestellt

Daun Die Kreisverwaltung Daun ruft zur Mitarbeit am Tag des offenen Denkmals auf, der allerdings in ganz anderer Form als üblicherweise stattfinden wird. Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz als bundesweite Koordinatorin des Tages des offenen Denkmals geht im Corona Jahr 2020 nämlich veränderte Wege und wird Denkmale kontaktfrei und digital auf einer eigenen Internetplattform präsentieren.

Die Stiftung baut auf die Bereitschaft der Denkmaleigentümer und die Neugier der Besucher, in diesem Jahr neue Wege mitzugehen. Die Möglichkeiten zur Präsentation seien dabei breit aufgestellt. Die Stiftung bietet auf ihrer Internetseite ab Juli eine Aktionsseite an, auf der exklusive Beiträge zu sonst verschlossenen Denkmälern, virtuelle Führungen und Hintergrundinformation zur Geschichte oder Restaurierungsmaßnahmen zu entdecken sind.

Wer Interesse hat – unabhängig davon ob Privatperson, Verein oder Kommune – am Tag des offenen Denkmals mit seinem Kulturdenkmal teilzunehmen und dies für die Allgemeinheit zugänglich zu machen, kann sich bis Sonntag, 31. Mai, bei der Kreisverwaltung Vulkaneifel, Abteilung Struktur- und Kreisentwicklung, Untere Denkmalschutzbehörde, oder auch per E-Mail an denkmalschutz@vulkaneifel.de anmelden.