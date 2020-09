Schalkenmehren : Tag des Wanderns 2020 steht fest

Schalkenmehren Die Eifelvereinsortsgruppe Schalkenmehren und DWV-Gesundheitswanderführer Winfried Balzert bieten im Rahmen des bundesweiten „Tag des Wanderns“ am Vor- und Nachmittag für jedermann ein aktives Gesundheitsprogramm in der therapeutischen Landschaft der Vulkaneifel an.

Am Freitag, 18. September, beginnt um 8.30 Uhr die Wanderung „Let’s go: Jeder Schritt hält fit“. Um 18 Uhr können Interessierte an der Bewegung zum Feierabend mit „After work“ mitmachen.

Die Teilnehmer treffen sich am Parkplatz Weinfelder Maar. Die Gesundheitswanderungen dauern jeweils 1,5 Stunden. Die Gesundstrecke führt über Senheld zum Maarkreuz und weiter über den Maarsattel zum Weinfelder Maarsee, vorbei am Pilatusfelsen und der Weinfelder Kapelle wieder zurück.