Freizeit : Tageswanderung auf dem Lieserpfad

Manderscheid Der Natur- und Unesco Geopark Vulkaneifel veranstaltet am kommenden Sonntag, 13. Oktober, um 10 Uhr eine Ganztages-Wanderung auf dem Lieserpfad von Manderscheid bis Wittlich.

Treffpunkt ist am Kurhaus in Manderscheid. Die Tour, für die gutes Wetter vorhergesagt ist, ist 23 Kilometer lang und dauert etwa sieben Stunden. Der Preis beträgt 15 Euro. Bitte an gute Wanderausrüstung und Verpflegung denken! Anmeldungen bei Natur- und Geoparkführer Hanspeter Mußler (Telefon: 0151/59113474, Mail: musslerhp@web.de).