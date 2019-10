Gesundheit : Gesunde Arbeitswelt Eifel

Gemünd (red) Die Dienstleisungsgesellchaft Eifel lädt für Mittwoch, 6. November zu einer Tagung zum Thema „Gesunde Arbeitswelt“ in Kurhaus Gemünd ein. In der Zeit von 12 bis 18 Uhr werden Vorträge, Workshops und Konzepte zum Thema Gesundheit am Arbeitsplatz vorgestellt.

Die Veranstaltung ist Teil des Projekts „Gesunde Region Eifel“ und trägt den Untertitel „Gesundheit durch Leistung!? Die Auflösung eines Paradoxons“.