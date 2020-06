Geschichte : Vorindustrielles Heizsystem ist bei Sammlern begehrt

Info

(aff) Takenplatten wurden bis ins 19. Jahrhundert als vorindustrielles Heizsysteme genutzt – je nach Ausführung waren sie einfach gehalten und gaben schlicht dei Hitze in den Nebenraum ab, aufwendigere Systeme verfügten über einen Takenschrank in der Stube, bei dem durch öffnen und Schließen von Türchen die Wärme reguliert werden konnte. Als Ende des 19. Jahrhunderts Herde auch auf dem Land zu festen Bestandteilen einer Küche wurden, verloren die Platten zunehmend ihre ursprüngliche Funktion in den Bauernhäusern. Takenheizungen kamen vom 15. Jahrhundert an in einem geografisch sehr engen Raum zum Einsatz. Sie wurden ausschließlich in den Eisenhütten der ostbelgischen Provinz Luxembourg, des Hunsrücks und der Eifel, des heutigen Saarlands und Lothringens gegossen. In der näheren Region gibt es bedeutende Sammlungen im Roscheider Hof in Konz, im Stadtmuseum Simeonstift in Trier sowie im Nationalmuseum und im Stadtmuseum Luxemburg.