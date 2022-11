Programm für Jugendliche : Tanzkurse, Open-Air-Kino, bessere Jugendraumsituation

Der Vorstand der Jugendvertretung in der VG Gerolstein mit ihrem Vorsitzenden Benjy Thömmes (Vierter von links). Foto: TV/Heike Görres

Gerolstein Die Jugendvertretung der VG Gerolstein stellt erste Projekte vor und komplettiert das Vorstandsteam.

(red) Mit der Wahl der Verantwortlichen für die Öffentlichkeitsarbeit ist der Vorstand der Jugendvertretung Gerolstein (JVG) nun komplett. Ab sofort kümmern sich Mia Flohr und Finn Ehrhardt (Stellvertreter) um die Kommunikation der JVG. Auch ein Logo haben Mitglieder entwickelt: Jasmin Framke und Tom Caspers hatten die Wort-Bildmarke bereits für die Teilnahme der JVG am Landesweiten Ehrenamtstag gestaltet.

Bei der dritten öffentlichen Sitzung, erstmals unter der Leitung von JVG-Vorsitzender Benjy Thömmes in der Stadthalle Rondell in Gerolstein, stellten die Teilnehmer ihre ersten Projekte vor und überlegten gemeinsame Aktionen für das laufende Jahr.

Geplant sind unter anderem die Organisation von Tanzkursen und einem Open-Air-Kino. Außerdem haben sich die Mitglieder vorgenommen, das Angebot von Jugendräumen zu prüfen und an der Verbesserung mitzuarbeiten, insbesondere an der Oberen Kyll. Ein weiteres Projekt ist das „Jugendforum", bei dem interessierte Jugendliche über wechselnde Themen diskutieren. Angedacht ist ein "Pizza und Politik"-Treffen, bei dem einmal im Monat bei Wunsch auch gemeinsam gekocht werden kann. Als gemeinsame JVG-Aktion in diesem Jahr steht eine Fahrt zur Eisbahn auf dem Plan. Die Mitglieder votierten zudem einstimmig für die Anschaffung von T-Shirts mit Logo-Aufdruck und Namensschildern für künftige Veranstaltungen.