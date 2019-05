Tatort Eifel : Tatort Eifel: Das beste Drehbuch wird im Sommer verfilmt

Daun/Mainz Rund 250 Schüler aus Rheinland-Pfalz beteiligen sich am Nachwuchswettbewerb des Krimifestivals.

(red) Im Rahmen des Krimifestivals Tatort Eifel ist zum neunten Mal der Tatort Eifel-Junior Award an sechs junge Krimiautoren vergeben worden. An dem Wettbewerb nahmen rund 250 Schüler aus Rheinland-Pfalz teil. Übergeben wurde der Preis im SWR-Funkhaus in Mainz.

Unter dem Motto „Es geht auch ohne Mord und Totschlag“ waren die Wettbewerbsteilnehmer aufgerufen, den Anfang einer Kriminalgeschichte des Hillesheimer Krimiautors und Verlegers Ralf Kramp zu Ende zu schreiben. In zwei Altersklassen stellten sie sich dem Urteil der Jury. In der Alterskategorie der 9- bis 13-Jährigen erhielt Elena Johaentges aus Vallendar den ersten Preis für die Geschichte „Wo bleibst du?“.

Die Gewinner: Altersgruppe 9 bis 13 Jahre: 1. Preis für Elena Johaentges, Klasse 4b, Karl d´Ester Grundschule, Vallendar (Hörbuchproduktion im SWR-Hörfunkstudio in Mainz);2. Preis für Shirin Becker, Klasse 8a, Nikolaus-von-Kues-Gymnasium, Bernkastel-Kues (Medienerlebnistag im Haus der Medienbildung, Ludwigshafen); 3. Preis für Amelie und Annika Nörtershäuser, Klasse 8f, Gymnasium am Römerkastell, Alzey (Besuch bei der Freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft in Wiesbaden). Altersgruppe 14 bis 20 Jahre:1. Preis für Hannah Peters, Klasse 10d, Gutenberg-Gymnasium, Mainz (Verfilmung der Geschichte mit professioneller Unterstützung), 2. Preis für Lena Kucki und Lara Liesenfelder, Klasse 10d, Gutenberg-Gymnasium, Mainz (Besuch bei der SWR-Tatort-Redaktion in Baden-Baden); 3. Preis für Noah Britten, Stufe 11, Gymnasium Saarburg (Besuch beim Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz in Mainz).