Inhaltlich und organisatorisch neu denken Frisches Blut fürs Krimifestival in der Vulkaneifel

Götz George, Senta Berger, Tatort-Kommissare wie Freddy Schenk (Dietmar Bär), Klaus Doldinger, Erfinder der berühmten Tatort-Melodie, Matthias Brandt, Heino Ferch, Andrea Sawatzki und, und – oder auch ein leibhaftiger BKA-Präsident: Das Krimifestival Tatort Eifel hat bereits zahlreiche Promis in die Region gebracht und sich in der deutschen Film- und Fernsehen-Szene, was das Genre Mord und Totschlag angeht, einen großen Namen gemacht.