Krimifestival : Unfreiwillig spielte sie als erste Rolle die Krankenschwester

Andrea Sawatzki signiert in der Eifel-Filmbühne Exemplare ihres neuen Romans „Brunnenstraße“. Foto: Susanne Stumm

Hillesheim Schauspielerin Andrea Sawatzki schildert im Buch „Brunnenstraße“ ihre dramatische Kindheit mit einem dementen Vater. Damit will sie anderen Kraft geben, über die Krankheit Alzheimer offen zu sprechen. Ihre Lesung bei „Tatort Eifel“ in Hillesheim war restlos ausverkauft.

Andrea Sawatzki lächelt. Sie trägt ihre roten Haare kinnlang. Ihre Augen leuchten. In ihrem sportlich-eleganten Outfit wirkt sie jugendlich. Ganz unprätentiös plaudert sie im Vorgespräch zur Lesung mit Krimi­autor Ralf Kramp über ihr Alter. Das Titelfoto auf ihrem Buch zeigt sie ebenfalls lachend auf den Schultern ihres Vaters. Das Cover lässt zunächst kaum ahnen, dass das Publikum an diesem Abend Zeuge einer Vater-Tochter-Beziehung werden wird, die einem Drama gleicht.

Sawatzki ist am zweiten Tag des Krimifestivals „Tatort Eifel“ Stargast in der Eifel-Filmbühne in Hillesheim. Als „Tatort“-Kommissarin Charlotte Sänger passt sie also formal zum Krimi­festival. Jedoch ist ihr neues Buch „Brunnenstraße“ kein Krimi, sondern ein auto­fiktionaler Roman, der von einer schockierenden Realität erzählt. Er handelt davon, dass sie als Tochter eines an Alzheimer erkrankten Vaters ein einsames Kind ist, das mit ihm sowie der Mutter sehr isoliert lebt – abgeschottet in der Brunnenstraße. Alzheimer ist in den frühen 1970er Jahren keine Krankheit, über die man spricht. Die kleine Andrea fühlt sich gedemütigt vom Misstrauen der Nachbarn, denen sie nicht sagen darf, warum sie den Vater einsperren und von anderen Menschen fernhalten. Die Krankheit wird in der Öffentlichkeit verschwiegen.

Ihren Roman schreibt Andrea Sawatzki bewusst aus der Ich-­Per­spektive. Den Ausschlag gibt ein Brief ihres Vaters, den sie nach dem Tod der Mutter in einer Schachtel findet. Sie beschließt, mit ihrem Roman die Familien­geschichte ins rechte Licht zu rücken, der sie sich erst mit Mitte 30 gestellt hat. Damit die Familie sich vielleicht gegenseitig verzeihen kann. Bis dahin hat sie sich schuldig gefühlt. Schuldig, mit dem Gedanken gespielt zu haben, ihren Vater durch eine Überdosierung der Medikamente loszuwerden, weil das Zusammenleben mit ihm für alle die Hölle war. Schon im jungen Kindesalter trägt Sawatzki eine überschwere Last. Da die Mutter als Krankenschwester nachts arbeiten muss, weil der Vater die Familie finanziell nicht versorgen kann, werden Pflege und Überwachung des Vaters Aufgaben des Mädchens. Er reagiert abweisend, und mit zunehmendem Krankheitsverlauf nehmen die Gemütsschwankungen des Vaters extrem zu. Dieser wird erschreckend aggressiv.

Das Duo Saitenspiele: Sonja Assel­hofen (Cello, links) und Barbara Lechner (Gitarre) begleiteten den Abend musikalisch. Foto: Susanne Stumm

Sawatzki beschreibt die Szenen, in denen sie die Körperpflege ihres Vaters übernimmt, ihn zu Bett bringt oder ihm seine Medikamente ver­abreicht, in einer bildhaften und zugleich offenen Sprache. Sie trägt die Episoden aber so nüchtern vor, dass die Routine deutlich wird, mit der sie ihre Aufgabe verrichtete. Eigene Gefühle, über die sie nur mit ihren Puppen sprechen kann, werden versinnbildlicht in ihrem Heimweg von der Orchesterprobe: Weil der Vater vergisst, sie abzuholen, muss sie spätabends im Dunkeln durch ein Wäldchen ganz allein nach Hause gehen.

Doch es gibt auch versöhnliche Passagen: Als ihre Mutter für zwei Wochen im Krankenhaus ist, richtet Andrea mit ihrem Vater ein Terrarium in der Badewanne ein, um eine Babyschlange aufzuziehen. Auch die Liebe ihrer Mutter lässt sie stark sein, um das Unerträgliche zu ertragen. Sogar etwas Positives gewinnt Andrea Sawatzki ihrer Kindheit ab: Für ihren Vater spielte sie die Krankenschwester, auf die der Vater hörte. Und dieses verzweifelte Rollenspiel sieht sie heute als den Grundstein für ihre Schauspiel­karriere.

Sawatzki liest aus ihrem Roman routiniert und eher nüchtern. Das, was sich in ihrem Inneren abgespielt hat und abspielt, wird durch Musik ausgedrückt. Sonja Asselhofen am Violoncello und Barbara Lechner an der Konzertgitarre begleiten den Abend musikalisch. Passende Musikstücke des Duos Saitenspiele untermalen jeweils die Szenen und die Atmosphäre in der Kindheit von Andrea Sawatzki.