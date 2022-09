Konzert : Wenn „Babylon Berlin“ musikalisch in die Dauner Leopoldstraße kommt

Info

Der Name des Variétés leitet sich ab von dem Wort für griechischen Kaffee — „Moka“ — und dem Namen Giovanni Eftimiades, Geschäftsführer des Moka Efti. Weil damals niemand den griechischen Namen richtig aussprechen konnte, kürzte man ihn einfach zu „Efti“. Es war eine Attraktion in Berlin: Die erste Rolltreppe brachte Besucher von der Straße in die obere Etage des Kaffeehauses.