Gerolstein : Sonne und Narren lachen beim Rosenmontagsumzug in Gerolstein um die Wette

Sonne und Narren lachen beim Rosenmontagsumzug in Gerolstein um die Wette

Tolles Comeback: Nach zwei Jahren coronabedingter Pause haben Tausende Narren den Rosenmontagszug in Gerolstein bei strahlendem Sonnenschein gefeiert.

Welch ein Jubeln, Lachen, Feiern beim 22 Wagen und Gruppen umfassenden Gerolsteiner Rosenmontagszug, der sich bei strahlendem Sonnenschein nach zwei Jahren coronabedingter Zwangspause wieder den Weg durch den Flecken, die Gerolsteiner Innenstadt, bahnt. Vorbei an Tausenden Jecken, die sich in Dreier-, Vierer-, Fünferreihen bei bester Laune versammeln und die vorbeiziehenden Gruppen frenetisch feiern. Es ist ein bunter Umzug – mit zahlreichen Gruppen und Garden der Gerolsteiner Burgnarren, mit den stark vertretenen Pelmer Ulkvögeln mit starkem Bekenntnis zu einer bunten Gesellschaft, („mirsinbuntdrop“), mit der MüKaRoOs-Jugend mit dampfendem Disco-Wagen und Ukraine-Flagge, mit dem DRK-Gerolstein als Schlümpfen, mit der Jirrelsteener Narrenbande als sehr, sehr großer Bärenfamilie und vielen mehr. Auch die Brückenmisere (Eselsbrücke gesperrt, Bahn- und Hochbrücke bald weg) in Gerolstein wird thematisiert.