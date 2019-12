Wirtschaftsförderung : Technologie- und Gründerzentrum unter neuer Leitung

Manfred Hein geht, Diane Schnieder kommt: Sie übernimmt die Geschäftsführung des Technologie- und Gründerzentrums der Verbandsgemeinde Daun im Industrie- und Gewerbepark Nerdlen-Kradenbach. Foto: TV/Stephan Sartoris

Von Stephan Sartoris Diane Schnieder übernimmt den Geschäftsführer-Posten von Manfred Hein. Er verabschiedet sich nach fast 50 Jahren in der Verwaltung der Verbandsgemeinde Daun und 15 Jahren im TGZ in den Ruhestand.

Beim bloßen Vorbeifahren bekommt man nur bedingt einen Eindruck vom nur wenige Kilometer von Daun entfernten Industrie- und Gewerbepark (IGP). Dabei arbeiten dort viele Hundert Menschen, dort sind unter anderem die Spedition Gräfen, der Zustellstützpunkt der Post und das zur TechniGruppe gehörende TPS-Werk beheimatet.

Und eine „Keimzelle“ des seit den 1990er Jahren existierenden Wirtschaftsstandorts: das Technologie- und Gründerzentrum (TGZ) der Verbandsgemeinde (VG) Daun. Dort steht ein Wechsel auf dem Posten des Geschäftsführers an, denn Manfred Hein, der das Amt seit 2004 innehatte, geht in den Ruhestand. Der Wallenborner war nicht nur TGZ-Geschäftsführer, sondern gehört zu den Langgedienten in der VG-Verwaltung: In dieser Woche hatte er seinen letzten Arbeitstag — nach 47 Jahren und sechs Monaten im Dienst der Verbandsgemeinde.

Was das TGZ angeht, zieht Hein, der in wenigen Tagen 64 wird, eine positive Bilanz nach 15 Jahren als Geschäftsführer: „Es war eine fordernde Arbeit, vor allem in der Anfangszeit, aber es hat durch die Bank viel Spaß gemacht.“

Die Idee für ein TGZ wurde 1996 geboren, der erste Spatenstich folgte 1998, 1999 wurde es eröffnet. Damals boomte das Internet, die Börsenkurse stiegen in immer neue Höhen (Stichwort T-Aktie), Firmen schossen wie Pilze aus dem Boden.

Vermeintlich verheißungsvolle Zeiten für Existenzgründer, die sich im Bereich der Informationstechnologie ein Standbein schaffen wollten. Aber bekanntlich platzte die Blase, was auch am TGZ nicht spurlos vorbeiging.

Die Situation hat sich allerdings längst entspannt, heute sind 21 Mieter dort angesiedwelt, die rund 80 Arbeitsplätze bieten und 88 Prozent der Gesamtfläche belegen. „Es hat sich ein guter Firmenmix entwickelt, wir sind heute viel krisenfester aufgestellt“, erklärt Hein.