Terminverschiebung : Dance-Master Show wird verschoben

Daun (red) Die Produktionsfirma „Reset Production“ gibt bekannt, dass der geplante Termin des Ensembles „Dance Masters“ am Freitag, 24. Januar, im Forum Daun aus tourneetechnischen Gründen auf den Termin Sonntag, 10. Januar 2021 verschoben werden muss.

Bei Fragen können sich die Besucher an die Produktionsfirma unter Telefon 0365/5481830 oder per E-Mail an

kundenservice@resetproduction wenden.