Schule : Termine für die Schulbuchausleihe stehen fest

Daun/Gerolstein Die Termine für die Schulbuchausleihe im Landkreis Vulkaneifel stehen fest: Für die Schüler des Thomas-Morus-Gymnasium in Daun werden die Bücher am Montag, 10. August, von 7.30 Uhr bis 12 Uhr und von 13 Uhr bis 18 Uhr ausgegeben.

Für die Schüler des Geschwister-Scholl-Gymnasiums in Daun erfolgt die Ausgabe am Dienstag, 11. August von 7.30 Uhr bis 12 Uhr und von 13 Uhr bis 18 Uhr sowie am Mittwoch, 12. August, von 7.30 Uhr bis 12.30 Uhr. Für die Schüler der Drei-Maare-Realschule plus mit Fachoberschule in Daun ist die Ausgabe am Donnerstag, 13. August, von von 7.30 Uhr bis 12 Uhr und von 13 Uhr bis 18 Uhr sowie am Freitag, 14. August von 7.30 Uhr bis 12.30 Uhr. Die Ausgabestelle befindet sich unterhalb der Kreisbibliothek (über den Schulhof des TMG erreichbar).