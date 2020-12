Motorsport : Nürburgring gibt Termine für Touristenfahrten bekannt

Die Touristenfahrten am Nürburgring sind ein Angebot für jedermann. Auf der Grand-Prix-Strecke und der Nordschleife können die Besucher den Mythos „Grüne Hölle“ mit dem eigenen Fahrzeug erleben.

Um an den Touristenfahrten teilzunehmen braucht es nicht viel. Die einzigen Bedingungen: ein zugelassenes, verkehrstüchtiges Auto oder Motorrad und die unabdingbare Bereitschaft, sich an die Straßenverkehrsordnung zu halten.

Das besondere Highlight für alle Touristenfahrer aus der ganzen Welt sind die Termine, an denen das Befahren der legendären Rennstrecke mehrere ganze Tage in Folge möglich ist. Traditionell kann hier wieder für das Oster-Wochenende fest geplant werden. Vom 2. bis 5. April sind Touristenfahrten vier Tage am Stück möglich.

Guthaben und Tickets sind ausschließlich Online erhältlich sind – auch unterwegs via Handy. Vor Ort gelingt die Zufahrt zur Strecke per vorgehaltenem QR-Code oder per Karte. Das Aussteigen aus dem Auto ist an der Haupt-Zufahrt zur Nordschleife verboten. Lediglich das regelmäßig desinfizierte WC ist zugänglich.