Landtagswahl 2021 : Termine in der Region

Daun (red) Der Kreisverband Vulkaneifel der SPD lädt für Donnerstag, 24. September, um 18 Uhr zur Delegiertenversammlung ins Forum Daun ein.

Ab 18 Uhr wird zunächst über die SPD-Kandidatin zur Landratswahl entschieden. Daran schließt sich nahtlos eine Versammlung zur Wahl der Kandidaten zur Bürgermeisterwahl in der Verbandsgemeinde Daun an. Anmeldung per E-Mail an j.geilenkirchen@spd-kreis-vulkaneifel.de

Thomas Scheppe, Kandidat für das Amt des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde Daun, ist vor Ort unterwegs. Alle Bürger sind zu den folgenden Terminen eingeladen. Am Mittwoch, 23. September, besucht er Tettscheid, 19 Uhr am Bürgerhaus; am Samstag, 26. September, ist er um 17 Uhr in Daun-Gemünden am Bürgerhaus; am Mittwoch, 30. September, besucht er um 19 Uhr Daun in der Gaststätte „zu den Maaren“. Am Dienstag, 6. Oktober, kommt er um um 19 Uhr in die Gaststätte nach Kirchweiler und am Mittwoch, 7. Oktober, ist er um 18 Uhr am Bürgerhaus in Dockweiler präsent.