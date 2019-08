Klimaschutz : Eine Pflanze mit ungeahnten Möglichkeiten

Rockeskyll Test in Rockeskyll: Die Durchwachsene Silphie ist eine Alternative zum Mais und ist attraktiv für Insekten.

Im Rahmen eines Projekts, dasvon der EU über das Land Rheinland-Pfalz gefördert wird, wird der Anbau der Silphie in einem Feldexperiment von einigen Landwirten in Zusammenarbeit dem Institut für angewandtes Stoffstrommanagement in Birkenfeld unter anderem in Rockeskyll getestet. Die – so der komplette Name – Durchwachsene Silphie bietet eine Reihe von Vorteilen, die sie für den Landwirt interessant machen und die sich nun in Rockeskyll zeigen. So kann sie unter anderem das Risiko von Bodenerosion verringern, ist attraktiv für Insekten wie die Honigbiene, weil sie Nektar zu einem Zeitpunkt bietet, wo es in der Landschaft nur noch ein geringes Angebot gibt, und bietet wenig Anreiz für Wildschweine.