Freizeit : Theaterverein Steffeln lädt Kinder zum Erlebnistag

Kinderprogramm Theaterverein Steffeln. Foto: Sonja Blameuser

Steffeln (red) 21 Kinder aus Steffeln, Auel und Lehnerath haben am Erlebnistag des Theatervereins Steffeln teilgenommen. In diesem Jahr stand ein Besuch im deutschen Vulkanmuseum „Lava-Dome“ in Mendig an. Unter sachkundiger Führung ging es von dort in die historischen Lavakeller und alle Fragen zum Thema Vulkanismus wurden in anschaulicher Weise beantwortet.

