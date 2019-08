Wirtschaft : Thema Wirtschaft: Preise für Nachwuchsarbeiten

Birgel Seit 2016 prämiert die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Vulkaneifel gemeinsam mit den regionalen Kreditinstituten schulische und studentische Arbeiten, die sich mit dem Landkreis Vulkaneifel und der Wirtschaft in der Region beschäftigen.

In der aktuellen Wettbewerbsrunde werden auch erstmalig Einreichungen aus dem Handwerk ausgezeichnet. Die Preisverleihung „FunkenSprüher 2019“ ist am Dienstag, 3. September, 18.30 Uhr, in der Historischen Wassermühle in Birgel.