Zur Person

Thomas Follmann ist 1964 in Daun geboren, wo er die Grund- un die Hauptschule besuchte. Das Abitur machte er 1984 am Wirtschaftsgymnasium in Trier. Er studierte zunächst Betriebs- und Volkswirtschaftslehre in Trier, dann die Fächer Wirtschafts- und Arbeitslehre und Musik für das Lehramt an Grund- und Hauptschulen in Koblenz. Seine erste Anstellung hatte Follmann an der Hauptschule Salmtal. Von 1995 bis 2007 war er Lehrer in Niederstadtfeld. 2007 wurde er Konrektor an der Grundschule Mehren, 2010 wechselte er in dieser Funktion an die Grund- und Regionalschule Gerolstein und 2011 an die seinerzeit aus der Haupt- und Leopold-von-Daun-Realschule gebildete Realschule plus Daun. 2014 wurde er hier Konrektor, im April 2018 kommissarischer Schulleiter.