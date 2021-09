Bildung : Sommerworkshops am Thomas-Morus-Gymnasium Daun

Neben dem Lernen gab es in der „Sommerschule“ auch Sport und Spiel. Foto: Aaliyah Ternes

Daun (red) 55 Fünft- bis Siebtklässler des Thomas-Morus-Gymnasium Daun haben an den Sommerworkshops in der letzten Ferienwoche teilgenommen. Fachlehrerinnen und -lehrer der Hauptfächer Deutsch, Mathe, Englisch, Französisch und Latein boten ihren Schülerinnen und Schülern eine Auffrischung des Unterrichtsstoffs an.

Einerseits sollte das den großen Unterrichts­ausfall während der Corona-Pandemie etwas kompensieren. Zudem war es ihnen wichtig, gerade jüngere Jahrgänge, die im Allgemeinen noch nicht so selbstständig arbeiten, auf das neuen Schuljahr vorzubereiten. In den langen Wochen im Homeschooling mussten diese viel allein lernen. Grundlegende Fertigkeiten und Kenntnisse in den Kernfächern wurden gemeinsam wiederholt und gefestigt. So können die Kinder vorbereitet in das Schuljahr starten.

Integriert in den Unterrichtsplan der Hauptfächer war ein Schreibworkshop mit Autorin Hanna Jansen, in dem die Jugendlichen ihren kreativen Schreibideen unter Anleitung freien Lauf lassen konnten. Künstlerisch unterstützt haben Jansen der Illustrator Niklas Schütte und Denise Efe, ehemalige TMG-Schülerin, die mit den Kindern die Geschichten illustrierten.

Neben dem Lernen gab es in der „Sommerschule“ Sport und Spiel, Singen im Chor sowie kreativen Bastelarbeiten. Ältere TMG-Schülerinnen betreuten diese Angebote ehrenamtlich. „In so kleinen Gruppen und mit so viel Spaß könnte die Schule glatt weitergehen“, meinte eine teilnehmende Schülerin am Ende der Woche.