Zweiter Schulhund für das Thomas-Morus-Gymnasium Daun Warum mit Holly das Lernen viel einfacher geht

In der Klasse 6b des Thomas-Morus-Gymnasiums steht an diesem Mittwoch in der dritten Stunde Deutsch auf dem Stundenplan. Die Mädchen und Jungen haben schon neunzig Minuten Mathematik hinter sich, als die Tür aufgeht und ihre Deutschlehrerin hereinkommt. Doch die ist nicht allein: An der Leine führt sie Holly, einen weißen Labradoodle-Mischling, in den Klassenraum. Augenblicklich herrscht Ruhe unter den 27 Schülerinnen und Schülern, denn die Gruppe weiß: Ihre Klassenkameradin auf vier Pfoten mag es nicht, wenn es zu laut ist.