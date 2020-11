Bildung : Tag der offenen Tür für Viertklässler zieht ins Netz um

Daun Der Tag der offenen Tür für Viertklässler kann am Thomas-Morus-Gymnasium im Januar nicht wie geplant als Präsenzveranstaltung stattfinden. Ersatzweise stellt sich die Schule auf ihrer Internetseite vor.

Neben Informationen zum Ganztagskonzept, den Profilklassen, dem Förder- und Forderkonzept wird dort auch das Verpflegungsangebot vorgestellt. Ein neuer Imagefilm gewährt Einblicke in das Schulleben und die Schulgemeinschaft. Wenn ein Kind einen Tag an der Schule erleben möchte, kann es für einen Schnuppertag angemeldet werden unter Telefon 06592/98350-0 oder per E-Mail an schule@tmgdaun.de. Auf dem Schulgelände und im Unterricht musseine Mund-Nase-Maske-getragen werden.