Kommunalpolitik : Termin steht: Thomas Scheppe tritt Amt als VG-Bürgermeister am 1. Februar an

Demnächst wird Daun sein Arbeitsort sein: Am 1. Februar wird Thomas Scheppe Bürgermeister der Verbandsgemeinde Daun. Foto: TV/Stephan Sartoris

Daun/Darscheid Wegen der Corona-Pandemie gibt es für den neuen Chef im Dauner Rathaus keinen „großen Bahnhof“: Die Einführung findet im kleinen Rahmen in Darscheid statt.

Seit dem 13. Dezember steht fest: Thomas Scheppe wird neuer Bürgermeister der Verbandsgemeinde (VG) Daun und damit Nachfolger von Werner Klöckner, der Mitte vergangenen Jahres nach 26 Amtsjahren aus gesundheitlichen Gründen in den Ruhestand gegangen war. Den Wahlsieg hat so mancher Bürger wohl gleichgesetzt mit dem Amtsantritt, denn Scheppe hat schon einige Anfragen bekommen, gerichtet an den Bürgermeister. Was er aber noch nicht ist.

Aber mittlerweile gibt es einen Zeitplan, wann der neue Verwaltungschef seinen Dienst antreten kann. „Nachdem die Kommunalaufsicht zugestimmt hat, ist vorgesehen, dass die Amtseinführung des künftigen Bürgermeisters am 1. Februar stattfinden soll“, erklärt Otmar Monschauer, 1. Beigeordneter der VG, der seit Klöckners Ausscheiden die Amtsgeschäfte führt.

Info Die Verbandsgemeinde gibt es seit 1970 Die Verbandsgemeinde (VG) Daun hat 22 670 Einwohner (Stand 31. Dezember 2019) und umfasst 38 Kommunen. wurden. Sie ist 1970 im Zuge der Kommunalreform entstanden, als die früheren Ämter Daun, Gillenfeld und Niederstadtfeld zur neuen VG Daun vereint wurden. Sie hatte bislang drei Verwaltungschefs: Julius Saxler, Adolf Waldorf und Werner Klöckner.

Allerdings nicht wie ursprünglich geplant im Rahmen einer Sitzung des VG-Rats, sondern in einem kleinen Rahmen. Heißt: Thomas Scheppe, die drei VG-Beigeordneten (neben Otmar Monschauer sind das Erwin Umbach aus Mehren von der SPD und Alfred Lorenz aus Daun von der FWG) sowie die Vorsitzenden der Ratsfraktionen. Ort der Amtseinführung: die Lehwaldhalle in Darscheid – und damit ein Heimspiel für den Bürgermeister in spe, lebt er dort seit sieben Jahren mit seiner Partnerin.

Auch ein Termin für eine Sitzung des VG-Rats ist ins Auge gefasst worden: Freitag, 19. Februar. Um die Hygiene- und Abstandregeln einhalten zu könnnen, soll die Zusammenkunft in der Wehrbüschhalle in Daun stattfinden. Sie ist groß genug für eine Sitzung des Gremiums mit 36 Mitgliedern (hinzu kommen die Beigeordneten und Verwaltungsmitarbeiter) unter Corona-Bedingungen. „Die Halle ist für den Tag gebucht“, sagt Monschauer. Allerdings sei derzeit noch nicht absehbar, ob Präsenzveranstaltungen dann wieder möglich seien: „Wir werden uns natürlich nach den dann geltenden Regelungen richten.“

Thomas Scheppe hat mittlerweile geklärt, dass er aus seinem derzeitigen Beschäftigungsverhältnis als Teamleiter in einem Wirtschaftsprüfungsunternehmen ausscheiden und am 1. Februar seine neue Aufgabe übernehmen kann. Bis dahin hat er noch einiges zu organisieren: Übergabe an seine Noch-Kollegen, Gang zum Amtsarzt, der attestieren soll, dass der neue Bürgermeister fit ist für den künftigen Beamtenstatus, und und und. „Langweilig wird’s mir in den nächsten Wochen jedenfalls nicht“, sagt der 32-Jährige.

Im Rathaus in Daun war er nach seiner Wahl schon mehrfach, wobei er dort ohnehin kein Unbekannter ist. Seit elf Jahren sitzt er für die CDU im VG-Rat, „deshalb kenne ich ja den weitaus größten Teil der Mitarbeiter. Durch diese Tätigkeit, aber auch als Mitglied im Kreistag Vulkaneifel sowie im Ortsgemeinderat Darscheid und zuvor in meinem Heimatort Saxler kenne ich die Abläufe und sehe mich gut vorbereitet für mein neues Amt.“

Er macht bald Platz für den neuen Bürgermeister: VG-Beigeordneter Otmar Monschauer im Chef-Büro im Dauner Rathaus, wo er seit dem Ausscheiden von Werner Klöckner die Amtsgeschäfte führt. Foto: TV/Stephan Sartoris