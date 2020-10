Wahl : Thomas Scheppe unterwegs

Gefell/Kirchweiler/Dockweiler (red) Thomas Scheppe, Kandidat für das Amt des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde Daun, ist vor Ort unterwegs. Alle Bürger sind zu den jeweiligen Terminen eingeladen: Dienstag, 6. Oktober, Kirchweiler, um 18.30 Uhr am Gemeindehaus; Mittwoch, 7. Oktober, Dockweiler, um 18 Uhr am Bürgerhaus; Montag, 12. Oktober, Gefell, um 19 Uhr am Gemeindehaus; Dienstag, 13. Oktober, Ellscheid, um 18 Uhr am Gemeindehaus.