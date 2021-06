Infrastruktur : THW Daun wünscht sich neue Unterkunft

Hat seine besten Jahre hinter sich: das THW-Gebäude in Daun. Foto: TV/Stephan Sartoris

Daun Ein Standort mit vielen Mängeln: Ein Neubau auf dem Gelände in der Mehrener Straße ist das angestrebte Ziel des Ortsverbands Daun-Vulkaneifel.

(sts) Das Technische Hilfswerk (THW) hat in Daun einen besonderen Standort: in einem früheren Bundeswehrgelände, direkt am Viadukt.