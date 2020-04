Justiz: Tödlicher Familienstreit in der Eifel: Staatsanwaltschaft erhebt Anklage gegen Ehefrau und Tochter

Eifel Die Staatsanwaltschaft Trier erhebt nach einem tödlichen Familienstreit in der Verbandsgemeinde Kelberg Anklage wegen Körperverletzung mit Todesfolge. Der TV berichtete 2017 über den Fall, nun gibt es neue Details.

Die Staatsanwaltschaft Trier hat im Zusammenhang mit dem tödlichen Familienstreit, zu dem es in der Nacht zum 5. Dezember 2017 in der Verbandsgemeinde Kelberg kam ( der TV berichtete ), Anklage beim Landgericht Trier erhoben. Das teilt die Staatsanwaltschaft am Freitag mit.

Nach dem Ergebnis der von der Zentralen Kriminalinspektion Trier eingehend durchgeführten Ermittlungen lebten der Verstorbene und die Angeschuldigten in einem Einfamilienhaus in der Eifel. Zwischen ihm und den Angeschuldigten bestanden seit langem erhebliche familiäre Spannungen. Diese entstanden durch die schwerwiegende rheumatische Erkrankung des Verstorbenen, seines übermäßigen Alkoholkonsums und der Vernachlässigung und letztlich des Verlusts seiner Arbeit.

Mitte September 2017 hatte die Ehefrau Scheidungsantrag gestellt. Am Abend des 4. Dezembers 2017 gerieten der alkoholisierte Verstorbene und seine Tochter in der Diele des gemeinsam bewohnten Hauses in Streit. Während des Streits soll der Mann seine Tochter an den Haaren gezogen, sie geschlagen und zu Boden gestoßen haben. Nachdem die Ehefrau des Verstorbenen durch die Geräusche auf die Auseinandersetzung aufmerksam geworden war, soll sie ihren Ehemann, der eine Bierflasche drohend gegen die Tochter erhoben haben soll, durch mehrere Schläge mit einem Windlicht gegen den Kopf niedergeschlagen haben.