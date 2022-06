Unfall : Tödlicher Unfall in der Vulkaneifel: Traktor kippt auf Feld um

Tödlicher Unfall in der Vulkaneifel: Traktor kippt auf Feld um

Bei Üdersdorf ist am Samstagnachmittag ein Landwirt bei einem Unfall ums Leben gekommen. Foto: Agentur Siko

Üdersdorf Bei Üdersdorf (Vulkaneifelkreis) ist am Samstagnachmittag ein Traktor umgekippt. Der Fahrer erlag seinen Verletzungen.

Zu dem Unfall kam es gegen 15.15 Uhr an der K 9 kurz hinter dem Ortsausgang Üdersdorf in Richtung Oberstadtfeld. Ein Traktor kippte dort nach Polizeiangaben beim Pressen von Rundballen aus bisher noch ungeklärter Ursache an einer Hanglage um. Der 52-jährige Fahrer aus der VG Daun erlitt dabei tödliche Verletzungen. Die Feuerwehr musste den Fahrer bergen. Der Traktor und die Rundballenpresse wurden zunächst beschlagnahmt. Durch die Staatsanwaltschaft Trier wurde ein Gutachter beauftragt. Die polizeilichen Ermittlungen laufen noch. Im Einsatz waren die Feuerwehr, der Rettungsdienst und die Polizei Daun.