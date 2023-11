Totensonntag Gedenkstunde auf dem Ehrenfriedhof

(czg) Zu einer Gedenkstunde für die Opfer von Krieg und Gewalt hatte die Stadt Gerolstein am Totensonntag eingeladen. Auf dem Ehrenfriedhof ruhen 391 Kriegstote, 317 Soldaten und 74 Zivilpersonen. An der Gestaltung der Veranstaltung wirkten unter anderem Werner Büsch (Verbandsgemeinde Gerolstein), die Kirchengemeinden, das Informationstechnikbataillon 281, deutsche und französische Reservisten, die Feuerwehr, der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge und die VDK-Ortsgruppe Gerolstein mit. Ansprachen hielten Stadtbürgermeister Uwe Schneider und Julia Gieseking, Landrätin des Kreises Vulkaneifel. Sie erinnerte an alle Opfer von Gewalt und Krieg, Opfer von damals und heute. „Auch heute sterben Soldaten, Kinder, Frauen und Männer in der Ukraine, Israel, Palästina und vielen allen Orten auf der Welt. Der Frieden ist nicht alles – aber alles ist ohne den Frieden nichts“, zitierte sie Willy Brandt. „Wie recht er damit hatte, zeigt sich jeden Tag, wenn wir die Nachrichten einschalten“.