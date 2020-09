Wandern : Tour nach Bad Betrich

Lutzerath (red) Roswitha Lescher bietet am Freitag, 18. September, eine Wanderung auf dem Maare und Thermen Pfad von Lutzerath nach Bad Bertrich an. Die Tour dauert etwa vier Stunden. Treffpunkt ist um 9 Uhr an der Tourist-Information Lutzerath, Trierer Straße 36. Der Teilnehmerbeitrag liegt bei acht Euro pro Person.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken