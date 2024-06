Urlaubssaison steht bevor Tourismus in der Vulkaneifel: Luxemburger entdecken CenterParcs für sich

Nachdem Corona den Ferienzielen im Inland einen echten Boom beschert hatte, locken nun wieder Flugreisen in die angestammten Strand- und Sonnendestinationen der Deutschen: Malle, Kanaren, griechische Inseln und so fort. Aller „Flugscham“, allen Protesten von spanischen Einheimischen gegen den „Overtourism“ und allen Hitzewellen von Mittelmeer bis Südasien zum Trotz plagt deutsche Reisende wieder das Fernweh. Ist die Hoffnung zerstoben, dass die Ferien zunehmend in wiederentdeckten und stressfrei erreichbaren Regionen wie der Vulkaneifel verbracht werden?