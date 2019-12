Tourismus : Die Touristiker in der ein Jahr jungen Verbandsgemeinde Gerolstein sind nun auch offiziell ein Team

Extra

Im Jahr 2018 lag die Zahl der Übernachtungen in der VG Obere Kyll bei 248 000, in Gerolstein waren es 124 000, in Hillesheim 82 000. Auch bei den Übernachtungsmöglichkeiten lag die Obere Kyll vorn: insgesamt verfügt die Ferienregion über 1325 Betten für Touristen, in Gerolstein sind es 868 Betten, in Hillesheim 250 Betten.