Touristiker in der Corona-Krise : „Wir brauchen ein Datum“

Die Betten in den Hotels und Ferienhäusern der Region bleiben vorläufig noch leer. Für die Betriebe bedeutet das große Verluste. Foto: dpa/Swen Pförtner

Vulkaneifel/Bitburg-Prüm Inhaber und Betreiber von Hotels, Ferienwohnungen oder -häusern haben es derzeit schwer. Statt voll belegter Zimmer stehen die Häuser leer. Ohne Gäste gibt es kein Einkommen, während die Kosten weiterlaufen. Besonders die Unsicherheit macht den Betroffenen zu schaffen.



Der Blick über das Schalkenmehrener Maar ist herrlich. Doch Claus und Silke Scheiner können diesen Ausblick zurzeit nicht so recht genießen. Denn ihre fünf Ferienhäuser in dem Ort stehen leer. Weil wegen der Coronakrise keine touristischen Übernachtungen erlaubt sind, können sie nicht vermieten und müssen Gästen, die bereits gebucht haben, eine Absage erteilen. Und nicht nur ihnen geht es so. Auch Hubert Drayer vom Michels Wohlfühlhotel und Bernd Lenerz vom Café Maarblick aus Schalkenmehren können derzeit keine Gäste beherbergen.

Was für Scheiner besonders unverständlich ist, ist die Tatsache, dass er theoretisch zwar an Handwerker, die auf Montage sind, vermieten dürfte, aber nicht an Menschen, die vielleicht in der Corona-Zeit lieber in einem Ferienhaus als in einer Zweizimmerwohnung verbringen möchten. „Wir haben hier keinen Ballermann-Tourismus“, sagt der Inhaber der Ferienhäuser, der mittlerweile auch schon Briefe an die Landesregierung und Landrat Heinz-Peter Thiel geschickt hat. Während er beim Landrat zwar auf Verständnis stieß, ist für ihn die Antwort der Landesregierung sehr unbefriedigend. Denn dort verweist man nur auf die gewünschte Vermeidung von Kontakten.

Info Tourismusbranche in Zahlen Der Tourismus ist ein bedeutender Wirtschaftsfaktor in der Eifel. Das besagen auch die Zahlen der Tourismusverbände. Uschi Regh, Pressereferentin von der Eifel Tourismus (ET) GmbH in Prüm, spricht für ihr Gebiet, das auch noch die Kreise Euskirchen und Düren in Nordrhein-Westfalen, sowie Cochem-Zell und ein Teil des Vulkaneifelkreises umfasst, von 2400 touristischen Betrieben, davon 880 mit mehr als zehn Betten. Die kleineren Betriebe seien gar nicht alle erfasst, so Uschi Regh. Den Umsatz, der im vergangenen Jahr im Tourismus gemacht wurde, liegt dort bei rund 1,3 Milliarden Euro. Valerie Schneider vom Gesundland Vulkaneifel nennt 399 Betriebe und 6240 Betten. Die Zahl der Übernachtungen lag im vergangenen Jahr bei 1,177 Millionen, dazu gab es drei Millionen Tagesausflüge. Die Bruttoumsätze im vergangenen Jahr lagen bei 190,5 Millionen Euro. In der Ferienregion Bitburger Land mit der Stadt Bitburg, der VG Speicher und der VG Bitburger Land sind die statistischen Daten zum letzten mal für das Jahr 2013 erhoben worden. Maria Arvanatis von der Touristinformation Bitburger Land meldet 96 Unterkunftsbetriebe ab zehn Betten im Bitburger Land. Es stehen insgesamt 3378 Betten zur Verfügung und 296 Gastronomiebetriebe. Die Bruttoumsätze betrugen 98,7 Millionen Euro.

Doch damit möchten sich Silke und Claus Scheiner nicht abfinden. Sie bemängeln, dass die Regelungen nichts mit der Realität zu tun haben. Die Gäste kämen mit anderen Gästen gar nicht in Berührung, jeder sei autark und habe seine eige Terrasse. Außerdem lege man ohnehin großen Wert auf Hygiene.

Was dem Ehepaar Scheiner, Hubert Drayer und Bernd Lenerz vor allem zusetzt, ist die Ungewissheit, wann es wieder losgeht. Drayer erzählt, dass er Sanierungsmaßnahmen, die eigentlich erst später anstünden, vorziehen würde, wenn er wüsste, dass der derzeitige Zustand noch länger anhalte. Doch bei der Ungewissheit, möchte er das nicht wagen. „Wir brauchen ein konkretes Datum, wann es weiter geht.“

Das Hotel Löwenstein in Gerolstein. Foto: Mario Hübner Foto: TV/Mario Hübner

Und man müsse auch wissen, welche Hygienevorschriften es einzuhalten gelte. „Wir wären ja in der Lage, alles zu erfüllen“, sagt Bernd Lenerz vom Café Maarblick. Zum Beispiel nur jeden zweiten Tisch besetzen und nur Menschen aus einer Hausgemeinschaft, sei eine Möglichkeit.

Drayer, der in den vergangenen Jahren Millionenbeträge in das Hotel investiert hat, bemüht sich derweil darum, keine Mitarbeiter entlassen zu müssen. „Wir versuchen sie anderweitig zu beschäftigen.“ Ein Teil seiner Mitarbeiter sei allerdings in Kurzarbeit. Doch hätten diese keine 60 Prozent ihres normalen Einkommens, sondern deutlich weniger, weil Feiertags- und Nachtzuschläge sowie Trinkgelder bei der Bemessung von Kurzarbeit nicht angerechnet würden.

Das Hotel Michels darf derzeit noch keine Touristen beherbergen. Foto: TV/Mario Hübner

Und auch Silke Scheiner, die die Ferienhäuser mit ihrem Mann, aber ohne Mitarbeiter führt, meint, dass die Hilfen vom Staat den Verlust nicht ausgleichen könnten. Mit der Soforthilfe, könnten sie zwar die laufenden Kosten bestreiten. „Aber dann habe ich noch nicht meine Krankenkasse bezahlt oder Brot gekauft.“

In Prüm im Hotel Goldener Stern sieht es nicht besser aus. „Wir hatten einen bombastischen Start in das Jahr“, sagt Inhaberin Daniela Haas. Dann seien sie im übertragenenen Sinn von 200 auf Null gegen die Wand gefahren. Sie habe sofort alle Mitarbeiter auf Kurzarbeit gesetzt. Als Familienbetrieb könnten sie auch vieles, was jetzt noch anliegt, selbst machen. Aber auch sie sagt: „Wir brauchen ein konkretes Datum“. Denn jedes Mal, wenn die Entscheidung zur Wiedereröffnung verschoben würde, kämen Absagen. „Wir sind storniert bis in den Spetember“, sagt Daniela Haas. „Das macht Angst.“ Obwohl sie auch Verständnis hat, dass die Gäste so reagieren. Besonders schmerzlich ist es auch, dass im Mai wohl noch keine Gäste kommen dürfen, denn das sei mit den Feiertagen sonst ein guter Monat.

Schalkenmehrener Maar Foto: TV/Nora John

Daniela Haas befürchtet zudem, dass nach der Krise viele Menschen am Urlaub sparen würden und selbst dann das Geschäft nicht richtig anläuft.

In schwieriger Lage ist auch Mehdi Ebadi, der zusammen mit Andreas Kießling das Hotel Löwenstein in Gerolstein betreibt. Er hat das Hotel übernommen und erst vor zwei Jahren eröffnet und sei daher noch frisch am Markt. Deshalb bekomme er auch keine staatlichen Hilfen. Auch er wünscht sich ein Datum, dass Sicherheit gibt. „Wir hoffen“, gibt er sich noch optimistisch.