Tourismus : Für Touristiker ist es das Tüpfelchen auf dem „i“

Daun Tourist in der Vulkaneifel, die Tipps brauchen, landen im Forum. Den Weg zur dortigen Tourist-Info weist das verbreitete i-Logo. Aber was steckt dahinter?

Logos wie das rote Apotheken-A weisen Ortsunkundigen den Weg zu bestimmten Dienstleistungen und Informationen. Nicht anders verhält es sich mit dem weißen „i“ auf rotem Grund bei Touristinformationen in ganz Deutschland. Doch so selbstverständlich ist die Nutzung des markanten Zeichens nicht: Der Deutsche Tourismusverband prüft die entsprechenden touristischen Servicecenter und vergibt eine entsprechende Zertifizierung. Andernfalls darf das „i“ nicht verwendet werden.

Die GesundLand Tourist-Information in Daun wurde nun entsprechend kontrolliert und ausgezeichnet. Weitere drei Jahre darf das „i“ den Besuchern zeigen, wo es fundierte Unterstützung bei der Urlaubsplanung gibt. Wie Valerie Schneider vom GesundLand mitteilt, nimmt der vorherige Mystery Check – das sind anonyme Prüfungen, in denen sich die Qualitätskontrolleure nicht zu erkennen geben – die Tourist-Info innen wie außen unter die Lupe: „Die i-Zertifizierung ist für das GesundLand Vulkaneifel von großer Bedeutung, da das markante ‚i‘ mit einem hohen Anspruch verbunden ist und den Gästen deutlich signalisiert, dass der Service hier ihren Erwartungen entspricht. Die i-Zertifizierung ist ein Qualitätsversprechen an unsere Gäste und Besucher, denn wir erhalten die Zertifizierung nur, wenn Infrastruktur und Leistungsangebot, räumliche Ausstattung, Angebot und Service- und Beratungsqualität am Counter stimmen.“ Insgesamt gibt es Mindestkriterien sowie weitere vierzig Markenkriterien für die Zertifizierung. „Auch die Öffnungszeiten und die Homepage spielen eine Rolle.“