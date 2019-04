später lesen Freizeit Traditioneller Vulkantag im Gerolsteiner Land Teilen

(red) Traditionell bietet die Tourist-Information Gerolsteiner Land am 1. Mai eine geführte Erlebniswanderung für Gäste und Interessierte zum Thema Vulkanismus an. In diesem Jahr starten die geführten Touren am Mittwoch um 11 Uhr am Sportplatz in Neroth.