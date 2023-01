Brauchtum : Begrüßung für das neue Jahr mit lauten Kanonenschlägen über dem Gerolsteiner Tal

Gerolstein Zum traditionellen Neujahrssalut der Stadtsoldaten in Gerolstein kamen am Sonntag rund 170 Zuschauer. Einige von ihnen wanderten zur Löwenburg.

Das neue Jahr wurde am Sonntag durch die Gerolsteiner Salutschützen mit ihrem traditionellen Neujahrssalut in der Löwenburg­ruine begrüßt.

Bei leichtem Nieselregen hatten sich am Vormittag etwa 30 Wanderer am Brunnenplatz in Gerolstein getroffen. Geführt vom Eifelverein erreichte die Gruppe nach knapp zwei Stunden die Löwenburg. Dort wurden sie bereits erwartet – von zahlreichen Besuchern, den Gerolsteiner Stadtsoldaten in ihren Uniformen und Stadtbürgermeister Uwe Schneider. Das Deutsche Rote Kreuz sorgte mit warmen Getränken und einer heißen Suppe für das leibliche Wohl. Bevor um 12 Uhr das Mittagsgeläut der Gerolsteiner Kirchen erklang, begrüßte Schneider die Aktiven und Gäste mit seiner Neujahrs­ansprache. Unter die Besucher hatte sich auch Hans-Peter Böffgen, Bürgermeister der Verbandsgemeinde, gemischt.