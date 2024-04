Vierzehn Mitarbeiter sind betroffen Dauner Traditionsunternehmen ist insolvent – Eisen Thielen schließt

Daun · Das Dauner Geschäft war mehr als hundert Jahre lang eine verlässliche Adresse für alles, was man so als Heimwerker und Handwerker brauchte. Doch damit ist Schluss: Eisen Thielen ist insolvent und schließt in Kürze. Was wird aus den Mitarbeitern?

21.04.2024 , 11:26 Uhr

Der Slogan des Unternehmens "...der fast alles hat" ist bald Geschichte. Das Geschäft in der Friedhofstraße schließt. Foto: Susanne Stumm

Von Susanne Stumm